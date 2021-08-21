«Арсенал» - «Спартак»: Жиго выйдет в стартовом составе красно-белых

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Спартака» на матч пятого тура чемпионата России.
Отметим, что защитник красно-белых Самуэль Жиго начнет игру с туляками с первых минут. Ранее в СМИ сообщалось о возможном уходе французского футболиста из столичного клуба в летнее трансферное окно – футболистом всерьез интересуется «Торино».
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Ткачев, Гулиев, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Марков.
Запасные: Шамов, Довбня, Сокол, Суханов, Бьорнстрем, Пантелеев, К.Кангва, Панченко, Аджоев, Тудорие
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Крал, Понсе, Ларссон.