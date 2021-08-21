«Арсенал» - «Спартак»: Жиго выйдет в стартовом составе красно-белых

Каннонье — Гастелум и другие бои UFC Vegas 34. Расклад и лучшие ставки

22 августа в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Vegas 34, хедлайнерами которого станут средневесы из Топ-10 рейтинга Джаред Каннонье и Келвин Гастелум. «Плеймейкер» представляет их поединок и другие важные противостояния бойцовского вечера в штате Невада.