Андрей Талалаев: У ЦСКА начинают проявляться, на мой взгляд, и почерк, и сила

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в преддверии матча своей команды против ЦСКА в рамках пятого тура чемпионата России поделился мнением по поводу игры армейского клуба в нынешнем сезоне.

Отметим, что на данный момент красно-синие занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Грозненцы идут девятыми, имея в своем активе столько же очков, что и столичная команда.

– У ЦСКА начинают проявляться, на мой взгляд, и почерк, и сила, нас ждет непростая игра. Счет семи последних матчей грозненской команды с армейцами в чемпионатах России – 0:18? Серьезная серия. Но одну мы недавно прервали, против «Динамо». Не зацикливаюсь на статистике, просто готовлюсь к игре. У ЦСКА во многом новая команда, у нас тоже сильно обновленная, смогут сыграть лишь четверо из тех, кто играл в прошлом году, — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Игра между ЦСКА и «Ахмата» состоится сегодня, 21 августа. Начало встречи – в 16:00 мск.