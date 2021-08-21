Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей, сыгранных в чемпионатах России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на первое место по количеству игр, проведенных в чемпионатах России.

Матч пятого тура РПЛ против «Ахмата» стал для 35-летнего футболиста 490-м. Таким образом, Акинфеев побил рекорд бывшего одноклубника Сергея Акинфеева. На счету экс-защитника сборной России 489 матчей. Тройку лидеров по этому показателю замыкает нынешний тренер «Зенита» Сергей Семак (456 игр).

Добавим, что Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Первый матч в рамках чемпионата России голкипер провел 31 мая в Самаре. ЦСКА выиграл в тот у день у «Крыльев Советов», а Игорь отразил пенальти на последних минутах от Андрея Каряки.