«Ливерпуль» дома обыграл «Бернли» благодаря голам Жоты и Мане

Матч второго тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Бернли» завершился победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0.
В составе команды Юргена Клоппа голы забили форварды Диогу Жота (18-я минута) и Садьо Мане (69).
Таким образом, «красные» одержали вторую победу на старте нового сезона АПЛ и временно возглавили турнирную таблицу, набрав шесть очков. «Бернли» располагается на 17-й строчке (0 очков), потерпев второе поражение кряду.
В следующем туре Ливерпуль сыграет дома против «Челси (28 августа), а «Бернли» на своем поле примет «Лидс» (29 августа).
АПЛ