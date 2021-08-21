Геннадий Орлов: Жиго и Джикию могли бы поменять в «Спартаке»

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Спартаку» стоит задуматься о продаже двух своих защитников – Георгия Джикии и Самуэля Жиго.

Ранее сообщалось о возможном уходе французского футболиста из стана столичного клуба в летнее трансферное окно. Игроком интересовался «Торино», однако руководство красно-белых отклонило предложение итальянцев по переходу Жиго.

– Жиго и Джикию могли бы поменять в «Спартаке». Почему бы и нет? Красно-белые много пропускают, особенно по центру. Позиции «Спартака» в турнирной таблице говорят о многом. Жиго очень авантюрный, но ведь самое главное для него – оборона собственных ворот. Что значит сильнейший дуэт? Где команда находится в турнирной таблице? Они два центральных защитника. Главное – результат, – цитирует Орлова «Матч ТВ».

После четырех туров РПЛ «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В данный момент московский клуб в гостях играет против тульского «Арсенала». Идет середина первого тайма. Счет - 0:0.