«Урал» - «Динамо». Стартовые составы команд

Екатеринбургский «Урал» и московское «Динамо» определились со стартовыми составами на встречу пятого тура РПЛ сезона-2021/2022.

«Урал»: Ландаков, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Панюков.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

Начало матча в 18:00 по московскому времени.

Добавим, что московская команда занимает четвертое место в таблице, набрав девять очков. «Урал» располагается на последней, 16-й строчке с одним очком в активе.