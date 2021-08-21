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Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 87' Уфа 1 Зенит 1
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 90' Урал 0 Динамо М 1
Франция - Лига 1 2-й тайм, 87' Монако 0 Ланс 1
Испания - Сегунда 2-й тайм, 90+1' Луго 0 Реал Сосьедад- 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 45+2' Порденоне 0 Перуджа 0
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 19' Брайтон энд Хо 1 Уотфорд 0
Италия - Серия А 1-й тайм, 18' Интер М 2 Дженоа 0
Италия - Серия А 1-й тайм, 14' Верона 0 Сассуоло 0
Аргентина - Примера 1-й тайм, 44' Сентраль Кордо 2 Платенсе 0
Аргентина - Примера 1-й тайм, 18' Годой-Крус 0 Уракан 1
Россия - Премьер-Лига 20:00 Крылья Советов 0 Сочи 0
Испания - Сегунда 20:30 Тенерифе 0 Спортинг Хихон 0
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Италия - Серия А 21:45 Эмполи 0 Лацио 0
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Аталанта 0
Аргентина - Примера 21:45 Велес Сарсфилд 0 Ланус 0
Франция - Лига 1 22:00 Сент-Этьен 0 Лилль 0
Бразилия - Серия А 23:00 Атлетико Гояни 0 Шапекоэнсе 0
Испания - Сегунда 23:00 Алькоркон 0 Фуэнлабрада 0
21 августа 17:01
автор: Владислав Корегин

«Уфа» - «Зенит». Клаудиньо выйдет в стартовом составе гостей

Бразильский игрок подписал контракт с питерцами 13 августа.

«Уфа» и «Зенит» объявили свои стартовые составы на матч пятого тура чемпионата России.

Отметим, что с первых минут начнет игру новичок петербургского клуба Клаудиньо – он сыграет в нападении вместе с Артемом Дзюбой.

«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Жамалетдинов, Касинтура.

Запасные: Кузнецов, Кукушкин, Сухов, Никитин, Ботака, Кротов, Голубев, Бауэр, Урунов, Бизоза, Милетич.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Ерохин, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.

Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Круговой, Хотулев, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Азмун, Кузнецов.

Главным арбитром встречи назначен Павел Шадыханов из Москвы.

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. На счету уфимцев четыре очка и промежуточная 11-я строчка.

источник: «Советский спорт»
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