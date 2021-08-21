«Уфа» - «Зенит». Клаудиньо выйдет в стартовом составе гостей

«Уфа» и «Зенит» объявили свои стартовые составы на матч пятого тура чемпионата России.
Отметим, что с первых минут начнет игру новичок петербургского клуба Клаудиньо – он сыграет в нападении вместе с Артемом Дзюбой.
«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Жамалетдинов, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Кукушкин, Сухов, Никитин, Ботака, Кротов, Голубев, Бауэр, Урунов, Бизоза, Милетич.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Ерохин, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.