Настасич вернулся в «Фиорентину»

«Фиорентина» на своем официальном сайте сообщила о переходе центрального защитника «Шальке» Матии Настасича.

Отмечается, что 28-летний игрок сборной Сербии подписал с «фиалками» двухлетний контракт.

Напомним, что Настасич выступал за «Фиорентину» с июля 2011 по август 2012 года. Затем он перешел в «Манчестер Сити» за 15 миллионов евро.

В январе 2015 года защитник перешел в «Шальке». За семь сезонов в составе гельзенкирхенцев он отыграл 157 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.