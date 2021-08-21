Пьянич может уйти в аренду в «Фиорентину»

Хавбек «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации La Gazzetta dello Sport, в услугах 31-летнего футболиста заинтересована «Фиорентина». Руководство «фиалок» может арендовать у «Барселоны» боснийца, если испанская возьмет на себя значительную часть зарплаты Пьянича. Он получает в столице Каталонии восемь миллионов евро в год.

Отмечается, что сам полузащитник хочет вернуться в «Ювентус».

Добавим, что в минувшем сезоне Пьянич провел 30 матчей, но не отметился результативными действиями.