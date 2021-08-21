Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч третьего тура лиги 1 с «Лансом»

Пресс-служба «Монако» объявила стартовый состав команды на домашний матч третьего тура чемпионата Франции с «Лансом».

Отметим, что с первых минут игру начнет российский полузащитник хозяев Александр Головин. В нынешнем сезоне на счету хавбека пять проведенных встреч, в которых он забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Итак, стартовый состав команды Нико Ковача выглядит следующим образом:

«Монако»: Нюбель, Дисаси, Энрике, Павлович, Агилар, Тчуамени, Лукас, Головин, Диатта, Диоп, Бен-Йеддер.

Напомним, после двух стартовых туров «монегаски» занимают 14-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав одно очко.