Грилиш забил дебютный гол в составе «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш отличился дебютным забитым мячом в составе новой команды в матче второго тура чемпионата Англии с «Норвичем».

25-летний англичанин удвоил преимущество «горожан» в игре на 22-й минуте, откликнувшись на фланговую передачу форварда Габриэля Жезуса. Первый гол встречи был записан на голкипера соперников Тима Крула.

Напомним, «Манчестер Сити» подписал Грилиша в начале августа. Сумма его трансфера составила 117,5 миллионов евро.

Матч между «Ман Сити» и «Норвичем» продолжается. В данный момент идет вторая половина первого тайма. Счет - 2:0 в пользу «горожан».