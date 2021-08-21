ЦСКА обыграл на своем поле «Ахмат»

Московской ЦСКА в домашнем матче российской премьер-лиги обыграл грозненский «Ахмат» - 2:0.

Первый тайм встречи оказался безголевым. Автором первого мяча ЦСКА в матче стал 19-летний форвард Владислав Яковлев. Он отличился на 71-й минуте. Второй гол в активе нигерийца Чиди Эджуки.

Отметим, что «Ахмат» с 23-й минуты играл вдесятером. За вторую желтую карточку с поля был удален Евгений Харин.

Добавим, что ЦСКА вышло на четвертое место в таблице РПЛ, набрав девять очков. «Ахмат» располагается на десятой строчке с шестью очками в активе.

26 августа состоятся встречи «Зенит» - ЦСКА и «Ахмат» - «Арсенал».