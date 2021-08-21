«Арсенал» ушел от поражения в домашнем матче со «Спартаком»

Матч пятого тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком» завершился вничью – 1:1.

Оба гола сегодняшней встречи были забиты во втором тайме. Московский клуб вышел вперед на 76-й минуте усилиями форварда Эсекьеля Понсе, однако спустя шесть минут полузащитник туляков Даниил Хлусевич смог уравнять шансы команд, тем самым установив окончательный счет игры.

Таким образом, подопечные Руя Витории набрали cемь очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. Тульский клуб с четырьмя очками расположился на 13-й строчке.

В следующем туре «Спартак» сыграет дома против «Сочи», а «Арсенал» отправится в гости к «Ахмату». Обе встречи состоятся 26 августа.

РПЛ