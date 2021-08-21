«Фрайбург» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию»

Футболисты дортмундской «Боруссии» потерпели гостевое поражение от «Фрайбурга» (1:2) в матче второго тура чемпионата Германии.

В составе победителей голами отметились полузащитники Винченцо Грифо (6-я минута) и Роланд Шаллаи (53). Единственный забитый мяч «шмелей» был записан на хавбека хозяев Янника Кейтеля, переправивший мяч в свои ворота на 59-й минуте.

После двух стартовых туров «Фрайбург» набрал четыре очка и расположился на втором месте в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» идет на пятой строчке с тремя очками.

28 августа «Фрайбург» сыграет в гостях против «Штутгарта», а днем ранее дортмундский клуб на своем поле примет «Хоффенхайм».

Отметим, что в других матча тура новичок лиги «Бохум» дома уверенно переиграл «Майнц» со счетом 2:0, «Айнтрахт» разошелся миром с «Аугсбургом» (0:0), а «Вольфсбург» одержал волевую победу над «Гертом» (2:1).