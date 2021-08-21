Гурам Аджоев: «Арсенал» должен был побеждать «Спартак»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал игру своей команды в матче пятого тура РПЛ против московского «Спартака» (1:1).

«Несмотря на то, что мы первыми пропустили, «Арсенал» вполне мог рассчитывать на победу. По той игре, которая была сегодня, можно говорить, что мы недобрали два очка. Ничья это тоже неплохо, но могли и должны были побеждать. Думаю, можем занести этот матч себе в актив. Хорошая игра, были яркие моменты, возможности забить», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Добавим, что »Арсенал» с четырьмя очками расположился на 13-й строчке таблицы РПЛ.

В следующем туре «Арсенал» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 26 августа.