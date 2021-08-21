«Лидс» и «Эвертон» сыграли вничью в матче АПЛ

«Эвертон» в гостях сыграл вничью с «Лидсом» (2:2) в матче второго тура чемпионата Англии.

На 30-й минуте встречи нападающий «ирисок» Доминик Калверт-Льюин открыл счет. Форвард реализовал пенальти. До перерыва «Лидс» смог отыграться благодаря точному удару Матеуша Клиха (41). «Эвертон» вышел вновь вперед на 50-й минуте. Гол забил Демарай Грей. Окончательный счет установил бразильский нападающий хозяев Рафаэл (72).

В другом матче игрового дня «Астон Вилла» переиграла дома «Ньюкасл» со счетом 2:0. Голы в этой встече забивали Дэнни Ингс (45+3) и Анвар Эль-Гази (62, с пенальти).

Добавим, что подопечные Рафаэля Бенитеса вышли на второе место в таблице АПЛ, набрав четыре очка. «Лидс» располагается на 13-й строчке с одним очком.

28 августа «Эвертон» сыграет в гостях против «Брайтона». «Лидс» днем позже на выезде сразится с «Бернили».