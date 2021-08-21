Гол Грилиша помог «Манчестер Сити» разгромить «Норвич»

Матч второго тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Норвич» завершился крупной победой «горожан» со счетом 5:0.

В первом тайме команда Хосепа Гвардиолы отличилась двумя забитыми мячами. Автором первого гола на седьмой минуте стал голкипер соперников Тим Крул, забивший в свои ворота. Спустя 15 минут полузащитник Джек Грилиш удвоил преимущество хозяев. Отметим, что англичанин забил свой дебютный гол за манчестерскую команду.

Во второй половине встречи защитник Эймерик Лапорт (64), а также форварды Рахим Стерлинг (71) и Рияд Марез (85) сделали счет более крупным, отличившись по одному мячу.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал три очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» остался на последней, 20-й строчке (0 очков).

В следующем туре «горожане» сыграют дома с «Арсеналом» (28 августа), а «Норвич» на своем поле примет «Лестер». Обе встречи состоятся 28 августа.