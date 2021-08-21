«Велес» и «Алания» не смогли выявить победителя в матче ФНЛ

«Велес» сыграл вничью с «Аланией» (2:2) в домашнем матче седьмого тура ФНЛ.

В начале встречи московский клуб смог дважды забить в ворота голкипера соперников Азамата Томаев. Авторам голов стали полузащитники Константин Кертанов (2-я минута) и Аюб Бацуев (4).

На 19-й минуте хавбек владикавказцев Хетаг Хосонов сократил отставание в счете, удачно реализовав 11-метровый удар, а в начале второй половины встречи нападающий Абу-Саид Эльдарушев забил второй мяч гостей.

«Велес» набрал 13 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Алания» расположилась на восьмой строчке с 11 очками.

29 августа московская команды сыграет дома с «Акроном», а в тот же день владикавказцы на своем поле примут «Текстильщик».