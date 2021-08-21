«Крылья Советов» - «Сочи». Стартовые составы команд

«Финал чемпионата России по олимпийской системе — это здорово». Вице-чемпионка Токио-2020 — о новом баскетбольном сезоне

Серебряный призер минувшей Олимпиады по баскетболу 3х3 Юлия Козик поделилась с «Плеймейкером» ожиданиями от нового сезона, в котором ей, как и раньше, предстоит защищать цвета курского «Динамо».