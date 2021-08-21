«Крылья Советов» - «Сочи». Стартовые составы команд

«Крылья Советов» и «Сочи» объявили свои стартовые составы на матч пятого тура чемпионата России.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Карпов, Кабутов, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Онугха, Сарвели, Цыпченко.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Барац, Родригао, Юсупов, Цаллагов, Попов, Ангбан, Барсов.
Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Маммана, Павлов, Колмаков, Жоаозиньо, Воробьев.