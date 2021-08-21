Агент Виды опроверг интерес «Спартака» к своему клиенту

Агент Угур Авадан, представляющий интересы центрального защитника «Бешикташа» Домагоя Виды, оценил появившуюся новость о том, что его подопечным интересуется «Спартак».

Отметим, что 32-летний хорват может заменить в составе красно-белых другого игрока обороны – Самуэля Жиго. Французского футболиста хочет подписать «Торино».

– Мне не поступало предложений от «Спартака». Готов ли он поехать в Россию? Вида любит «Бешикташ» и ему очень нравится в Турции, – цитирует Авадана Sport24.

Вида выступает за турецкий клуб с января 2018 года. В составе стамбульцев он отыграл 134 матча, забил 15 голов и отдал один ассист. Его контракт истекает летом 2022-го.

В составе сборной Хорватии защитник провел 92 встречи.