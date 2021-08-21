Алексей Николаев: Судья верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал работу судьи Владимира Москалева на матче пятого тура чемпионата РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком» (1:1).

Специалист поделился мнением об эпизоде в конце второго тайма. Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич упал в штрафной площади красно-белых, но Москалев не поставил пенальти и показал футболисту хозяев желтую карточкой за симуляцию.

«Нет, там пенальти не было, никаких дискуссий тут быть не может, - сказал Николаев РИА Новости. - Хлусевич пытается обыграть двух игроков и при этом пытается очень картинно упасть. Здесь абсолютно оптимальной была позиция арбитра, он прекрасно видел этот эпизод, и в этом эпизоде игрок очевидно и намеренно хочет обмануть судью своим действием», - цитируют «РИА Новости» Николаева.

В следующем туре, 28 августа, «Спартак» сыграет на своем поле против «Сочи», а «Арсенал» отправится в гости к грозненскому «Ахмату».