«Уфа» вырвала ничью в домашнем матче с «Зенитом»

В матче пятого тура чемпионата РПЛ «Уфа» на своем поле сыграла вничью с «Зенитом» - 1:1.

Гости вышли вперед уже на 10-й минуте. Автором гола стал бразильский нападающий «Зенита» Малком. «Уфа» сравняла счет на 73-й минуте благодаря точному удару Гамида Агаларова.

Башкирская команда занимает 11-е место в таблице РПЛ, имея в активе пять очков. «Зенит» опустился на вторую строчку строчке с 11-ю очками.

В шестом туре »Уфа» сыграет дома с «Крыльями Советов». Матч состоится 26 августа. «Зенит» в этот же день примет ЦСКА.

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