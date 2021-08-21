«Урал» в меньшинстве минимально уступил «Динамо»

«Урал» потерпел домашнее поражение от (0:1) в матче пятого тура чемпионата России.

Единственный гол был забит на 19-й минуте усилиями форварда московской команды Константина Тюкавина, откликнувшегося на передачу полузащитника Арсена Захаряна.

Отметим, что оба футболиста попали в заявку сборной России на сентябрьские матчи отборочного этапа к чемпионату мира-2022.

На 32-й минуте екатеринбуржцы были вынуждены доигрывать встречу в меньшинстве после того, как был удален с поля нападающий Эрик Бикфалви.

Таким образом, «Динамо» набрало 12 очков и возглавило турнирную таблицу РПЛ. «Урал» идет на последней, 16-й строчке с одним очком.