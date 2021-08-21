«Монако» проиграл дома «Лансу», Головин получил красную карточку

В домашнем матче третьего тура чемпионата Франции «Монако» проиграл «Лансу» (0:2).

Автором первого гола стал камерунский форвард гостей Иньятиус Ганаго. Он отличился на 51-й минуте. В компенсированное время гол забил Симон Банза (90+5).

Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин вышел в стартовом составе. На 86-й минуте хавбек получил прямую красную карточку. Ранее с поля был удален игрок «Ланса» Шейк Умар Дукур (61).

«Монако» занимает 16-е место в таблице лиги 1, имея в активе одно очко. «Ланс» идет четвертым, набрав пять очков.

В следующем туре «монегаски» сыграют в гостях с «Труа» (29 августа), а «Ланс» в этот же день сразится дома с «Лорьяном».