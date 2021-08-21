Самюэль Жиго: На данный момент я игрок «Спартака»

Защитник московского «Спартака» прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

«На данный момент я игрок «Спартака». Что будет в конце лета? Посмотрим», — приводит «Спорт-Экспресс» слова футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Торино» к 27-летнему французу. Добавим, что в текущем сезоне Жиго провел 7 матчей за «Спартак» во всех турнирах.

Сегодня красно-белые сыграли вничью в матче РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:1). Подопечные Руя Витории набрали cемь очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице.