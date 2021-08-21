Ларссон - об интересе со стороны других клубов: Я сосредоточен на игре за «Спартак»

Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон после матча РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:1) прокомментировал информацию о возможном переходе в другой клуб.

«Не могу назвать игру с «Арсеналом» хорошей. Что касается интереса других клубов, то я сосредоточен на игре за «Спартак», — приводит «Чемпионат» слова форварда.

Ранее в СМИ сообщалось, что Ларссон недоволен своей зарплатой в «Спартаке». В текущем сезоне швед в пяти матчах не отметился результативными действиями.

Добавим, что »Спартак» набрали cемь очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.