Агент Головина - об удалении в матче с «Лансом»: Саша полностью отдается борьбе, бьется за результат

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина прокомментировал удаление хавбека в матче третьего тура чемпионата Франции против «Ланса» (0:1).

«Не хочется обсуждать решения арбитров, хотя вопросы по этому эпизоду есть. В любом случае все это следствие того, что Саша полностью отдается борьбе, бьется за результат. Старается выжать максимум из себя. Бывает, что эмоции перехлестывают, хотя, повторю, в данном случае решение судей как минимум спорное», — цитирует Олега Артемова Sport24.

Напомним, что Головин получил прямую красную карточку за грубый подкат в отношении игрока «Ланса».

«Монако» занимает 16-е место в таблице чемпионата Франции, имея в активе одно очко. 29 августа «монегаски» сыграют в гостях с «Труа».