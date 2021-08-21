«Интер» разгромил дома «Дженоа» в стартовом матче чемпионата Италии

В матче первого тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле обыграл «Дженоа» со счетом 4:0.

В составе сине-черных голы забивали защитник Милан Шкриньяр (на 6-й минуте), полузащитник Хакан Чалханоглу (14-я, с пенальти), хавбек Артуро Видаль (74-я) и нападающий Эдин Джеко (87).

Добавим, что в другом матче тура «Сассуоло» в гостях был сильнее «Вероны» - 3:1.

Напомним, что в минувшем сезоне «Интер» завоевал чемпионский титул.

27 августа миланцы сыграют в гостях с «Вероной», а «Дженоа» 29-го числа примет на своем поле «Наполи».