«Байер» с крупным счетом обыграл на своем поле «Боруссию» из Менхенгладбаха

«Байер» разгромил менхенгладбахскую «Боруссию» (4:0) в домашнем матче второго тура бундеслиги.

Авторами голов стали форварды Патрик Шик (8-я минута) и Мусса Диаби (55-я), а также полузащитник Надим Амири (87-я). Еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Боруссии» Ян Зоммер (3-я).

Добавим, что российский голкипер «Байера» Андрей Лунев всю игру провел на скамейке запасных.

Леверкузенская команда поднялась на вторую строчку в таблице, набрав четыре очка. «Боруссия» занимает 16-е место, набрав одно очко в первых двух матчах сезона.

28 августа «Байер» сыграет в гостях с «Аугсбургом». Клуб из Менхенгладбаха на следующий день сразится на выезде с «Унионом».