«Валенсия» сыграла вничью с «Гранадой», Черышев отыграл весь матч

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла вничью в гостях с «Гранадой» - 1:1.

Хозяева открыли счет на 16-й минуте встречи. Автором гола стал колумбийский форвард «Гранад» Луис Суарес. «Летучие мыши» отыгрались на 88-й минуте. Карлос Солер реализовал пенальти.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев провел на поле весь матч.

В другой встрече игрового дня «Эспаньол» сыграл дома вничью с «Вильярреалом» - 0:0.

На данный момент «Валенсия» занимает второе место в таблице, набрав четыре очка. «Гранада» идет девятой, имея в активе два очка.