«Аталанта» вырвала победу у «Торино», Миранчук вышел на поле во втором тайме

«Аталанта» одержала гостевую победу над «Торино» (2:1) в матче первого тура серии А.

Счет в матче открыл форвард команды из Бергамо Луис Мурьель. Колумбиец отличился на 6-й минуте. Хозяева восстановили равновесие благодаря голу Андреа Белотти (79-я минута). «Аталанта» выравала победу в конце встречи. Автором гола на 93-й минуте стал Роберто Пикколи.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук появился на поле на 57-й минуте. Он заменил Йоипа Иличича. Миранчук принял участие в голевой атаке.

28 августа «Аталанта» примет на своем поле «Болонью». «Торино» в этот же день сыграет в гостях с «Фиорентиной».