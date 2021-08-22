Бердыев в ближайшие дни станет главным тренером «Кайрата»

Экс-тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев в ближайшие дни возглавит казахстанский «Кайрат». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, одним из помощников специалиста станет тренер Дмитрий Кириченко, с которым они вместе трудились в «Ростове».

Напомним, что Бердыев ранее в «Кайрате» занял должность советника председателя наблюдательного совета.

Клуб из Алма-Аты после 19 туров в чемпионате Казахстана занимает третью строчку, имея в своем активе 37 очков.

Отметим, Бердыев дважды приводил «Рубин» к чемпионскому титулу в России и становился серебряным призером РПЛ вместе с «Ростовом».