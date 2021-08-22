Константин Генич: Не всем игрокам «Спартака» нравится, что Витория заставляет много двигаться

Комментатор Константин Генич после матча между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком» (1:1) в пятом туре РПЛ поделился информацией о тренировочном процессе красно-белых.

«Поговаривают, что Руй Витория требует от игроков «Спартака» сейчас очень много двигаться. В тренировочном процессе все также направлено на движение, и не всем игрокам это нравится. Может быть, поэтому «Спартак» сейчас не очень подвижен и не на легкости», - приводит слова Генича «Матч ТВ».

После ничьей в Туле «Спартак» с семью очками расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» находится на 12-й строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Спартак» примет дома «Сочи», а «Арсенал» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом». Обе встречи состоятся 26 августа.