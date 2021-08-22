Мацуев считает, что отмена лимита не даст российским футболистам расслабиться

Пианист и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Если легионер сильнее российского футболиста, он выходит в составе, с одной стороны, это плохо для нашей сборной, а с другой, это не даст расслабиться нашим футболистам, которые, чего греха таить, подрасслабились, зная, что они в любом случае будут выходить на поле из-за того, что есть лимит», - приводит слова Мацуева ТАСС.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

Напомним, что с сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.