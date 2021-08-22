Бекхэм ведет переговоры с Месси о переходе в «Интер Майами» после истечения контракта с «ПСЖ»

Хозяин клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм ведет переговоры с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, англичанин хочет, чтобы перед завершением карьеры аргентинец сыграл за его команду. Действующее соглашение Лионеля рассчитано до лета 2023 года, тогда он и может перейти в американский клуб. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.

Напомним, что Месси подписал с »ПСЖ» двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на год. Зарплата аргентинского форварда составляет примерно 35 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

Ранее аргентинец на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонского клуба 34-летний Лионель четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и шесть раз получал «Золотой мяч».