Дриусси забил первый гол за «Остин» после ухода из «Зенита»

В матче регулярного чемпионата MLS Остин дома обыграл «Портленд Тимберс» со счетом 3:1. Один из голов среди победителей забил экс-игрок «Зенита» Себастьян Дриусси.

Первый гол на 11-й минуте забил парагвайец Сесилло Домингес, спустя три минуты уругвайец Диего Фагундес удвоил преимущество хозяев. На 29-й минуте Себастьян Дриусси забил третий гол, а на 55-й минуте игрок «Портленда» Дайрон Асприлла забил единственный гол гостей.

Дриусси присоединился к «Остину» в конце июля этого года. С 2017 года нападающий играет за «Зенит». В составе сине-бело-синих Дриусси провел 138 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.