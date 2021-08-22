Нико Ковач: Для победы на поле недостаточно выйти и называть себя «Монако»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (0:2).

«Это наша худшая игра в сезоне. У нас не было особых шансов. Это напоминает мне некоторые моменты из прошлого сезона. Мы не должны сдаваться. Приходится возвращаться к истокам, душевному состоянию, бороться друг за друга - вот чего нам не хватало. Надо много работать. Для победы недостаточно выйти на поле и называть себя «Монако», - цитирует слова Ковача официальный сайт клуба.

Российский полузащитник из «Монако» Александр Головин впервые в этом сезоне вошел в стартовый состав, но на 86-й минуте получил красную карточку.

Отметим, что к этому моменту «Ланс» уже играл в меньшинстве после удаления полузащитника Шейха Дукоре на 60-й минуте.