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22 августа 08:13
автор: Александр Бойченко

Нико Ковач: Для победы на поле недостаточно выйти и называть себя «Монако»

«Монегаски» уступили «Лансу» 0:2, играя часть времени в большинстве.

Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (0:2).

«Это наша худшая игра в сезоне. У нас не было особых шансов. Это напоминает мне некоторые моменты из прошлого сезона. Мы не должны сдаваться. Приходится возвращаться к истокам, душевному состоянию, бороться друг за друга - вот чего нам не хватало. Надо много работать. Для победы недостаточно выйти на поле и называть себя «Монако», - цитирует слова Ковача официальный сайт клуба.

Российский полузащитник из «Монако» Александр Головин впервые в этом сезоне вошел в стартовый состав, но на 86-й минуте получил красную карточку.

Отметим, что к этому моменту «Ланс» уже играл в меньшинстве после удаления полузащитника Шейха Дукоре на 60-й минуте.

источник: ФК «Монако»
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