Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» не заслуживала победы в матче с «Торино». Нам реально повезло

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после матча с «Торино» (2:1) в первом туре чемпионата Италии.

«Мы не заслуживали победы. Сегодня нам реально повезло, матч был тяжелым. Моя команда сыграла ниже своих возможностей. Мы были недостаточно хороши даже в плане физики», - приводит слова Гасперини Football Italia.

Таким образом, команда Джан Пьеро набрала первый три очка в серии а и расположилась на четвертой позиции. Туринский клуб находится на 18-й строчке, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Аталанта» дома примет «Болонью», а «Торино» сыграет на выезде с «Фиорентиной». Обе встречи состоятся 28 августа.