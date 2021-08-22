Константин Генич: «Краснодар» всегда дает играть сопернику. «Локомотив» может этим воспользоваться

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» в рамках пятого тура чемпионата России.

«Краснодар» играет сам, дает играть сопернику. «Локомотив» может этим воспользоваться. Несколько раз могут убежать в контратаку. Не забываем, что в прошлом сезоне было крупное поражение 0:5 в Краснодаре, Николич наверняка все это в голове держит», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Матч «Локомотив» - «Краснодар» состоится сегодня, 22 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

После четырех туров в РПЛ «Локомотив» с восемью очками расположился на шестой позиции турнирной таблицы. «Краснодар» находится на девятой строчке, имея в своем активе шесть очков.