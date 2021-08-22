Стогниенко - о матче «Арсенал» - «Челси»: С сильными соперниками команда Артеты выглядит интереснее

Комментатор Владимир Стогниенко поделился ожиданиями от матч между лондонскими «Арсеналом» и «Челси» в рамках второго тура чемпионата Англии.

«Арсенал» выиграл три последних матча с «Челси», поэтому я не думаю, что это случайность – в матчах с сильными соперниками команда Артеты выглядит интереснее, чем в матчах, где им обязательно нужно выигрывать», - приводит слова Стогниенко «РБ-Спорт».

Матч «Арсенал» - «Челси» состоится сегодня, 22 августа , на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

Напомним, что в первом туре «Арсенал» уступил новичку АПЛ «Брентфорду», а «Челси» уверенно переиграл «Кристал Пэлас» (3:0).