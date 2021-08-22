У Пике диагностирована травма икроножной мышцы

Защитник «Барселоны» Жерар Пике был вынужден покинуть поле из-за травмы в первой половине матча 2-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (1: 1).

Участие 34-летнего футболиста в матче подверглось сомнению еще до начала игры, но Пике все же появился в стартовом составе «сине-гранатовых».

Тем не менее Жерар продержался на поле «Сан-Мамес» чуть больше получаса, прежде чем ему пришлось покинуть поле, его заменил Рональд Араухо.

После игры «Барса» подтвердила, что у Пике проблема с икроножной мышцей, но не предоставила никакой информации о ее серьезности.