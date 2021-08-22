Рональд Куман о голе Депая: Я не удивлен, ему понадобилось совсем немного времени

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился своим мнением о выступлении нападающего Мемфиса Депая в матче 2-го раунда «Примеры» против «Атлетика». Голландский нападающий на 75-й минуте сравнял счет, классно пробив с острого угла. В итоге встреча завершилась со счетом 1:1.

«Я не удивлен. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы начать демонстрировать свой высокий уровень.

Гризманн? Соперник сильно давил на наших нападающих. Из-за этого они редко получали мяч. У Гризманна не было особых шансов», - цитирует Кумана пресс-служба Барселоны».

В матче первого круга «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 4:2. В следующем туре каталонский клуб сыграет с «Хетафе». Матч состоится 29 августа, начало в 18:00 мск.