Рональд Куман о голе Депая: Я не удивлен, ему понадобилось совсем немного времени

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - М-лига 11:00 Урал-мол. 0 Академия футбо 0
Россия - М-лига 13:00 Динамо-мол. 0 Спартак-мол. 0
Товарищеские матчи (клубы) 13:00 Нефтехимик 0 Куньлунь Ред С 0
Португалия - Сегунда 13:00 Варзим 0 Риу Аве 0
Франция - Лига 1 14:00 Лион 0 Клермон 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Гамбург 0 Дармштадт 98 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Эрцгебирге 0 Зандхаузен 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ингольштадт 04 0 Нюрнберг 0
Франция - Лига 1 16:00 Монпелье 0 Лорьян 0
Франция - Лига 1 16:00 Страсбург 0 Труа 0
Франция - Лига 1 16:00 Бордо 0 Анже 0
Россия - Премьер-Лига 16:00 Локомотив М 0 Краснодар 0
Англия - Премьер-лига 16:00 Вулверхэмптон 0 Тоттенхэм Хотс 0
Англия - Премьер-лига 16:00 Саутгемптон 0 Манчестер Юнай 0
Франция - Лига 1 16:00 Метц 0 Реймс 0
Португалия - Сегунда 16:00 Лейшойнш 0 Академика 0
Бразилия - Серия А 17:00 Палмейрас 0 Куяба 0
Португалия - Сегунда 17:30 Порту Б 0 Насьонал 0
Франция - Лига 1 18:00 Ренн 0 Нант 0
Испания - Сегунда 18:00 Ивиса 0 Малага 0
Россия - Премьер-Лига 18:00 Нижний Новгоро 0 Ростов 0
Англия - Премьер-лига 18:30 Арсенал 0 Челси 0
Италия - Серия B 19:00 Реджина 0 Монца 0
Италия - Серия B 19:00 Тернана 0 Брешия 0
Италия - Серия А 19:30 Удинезе 0 Ювентус 0
Италия - Серия А 19:30 Болонья 0 Салернитана 0
Аргентина - Примера 19:30 Унион 0 Тальерес 0
Португалия - Сегунда 20:00 Бенфика Б 0 Трофенсе 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Химки 0 Рубин 0
Португалия - Сегунда 20:00 Академику 0 Мафра 0
22 августа 10:04
автор: Александр Бойченко

Рональд Куман о голе Депая: Я не удивлен, ему понадобилось совсем немного времени

Мемфис Депай забил дебютный гол за «Барсу» в матче против «Атлетика» (1:1).

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился своим мнением о выступлении нападающего Мемфиса Депая в матче 2-го раунда «Примеры» против «Атлетика». Голландский нападающий на 75-й минуте сравнял счет, классно пробив с острого угла. В итоге встреча завершилась со счетом 1:1.

«Я не удивлен. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы начать демонстрировать свой высокий уровень.

Гризманн? Соперник сильно давил на наших нападающих. Из-за этого они редко получали мяч. У Гризманна не было особых шансов», - цитирует Кумана пресс-служба Барселоны».

В матче первого круга «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 4:2. В следующем туре каталонский клуб сыграет с «Хетафе». Матч состоится 29 августа, начало в 18:00 мск.

источник: ФК «Барселона»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Мгновенный ответ Гаджиева на уход Карпина из сборной по футболуВ сборной России произошел первый конфликт при КарпинеКазахская волейболистка затмила Клеопатру (фото)
Филиппинская звезда угасла — возможно, навсегда… Как великий Пакьяо проиграл Угасу
оправдать статус фаворита в своем, возможно, прощальном поединке на профессиональном ринге. Филиппинец потерпел в Лас-Вегасе абсолютно заслуженное поражение от кубинца Йордениса Угаса, который защитил титул по версии WBA.
Россия завязла в песках Лужников. С Парагваем спаслись, но теперь нужно побеждать грозную Японию
В своем втором матче на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве наша команда в серии пенальти выиграла у Парагвая.
Новое «газпромовское» дерби завершилось миром. Как «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» (видео)
Команда Сергея Семака не смогла победить в матче пятого тура РПЛ, пропустив ответный мяч в Уфе в концовке (1:1).
«Арсенал» отобрал победу у Витории. Как «Спартак» не смог выиграть в Туле (видео)
В выездном матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» красно-белые при невнятной игре не удержали минимальное преимущество (1:1).
Удар Ласицкене и суперрекорд Акинфеева. Как ЦСКА восьмой раз подряд победил «Ахмат» (видео)
В матче 5-го тура РПЛ армейцы дома выиграли у «Ахмата» со счетом 2:0.
«Не думаю, что «Зенит» оставит от «Уфы» мокрое место — наоборот, Питер потеряет очки». Мнение Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев заявил «Плеймейкеру», что, по его мнению, действующий чемпион страны столкнется в матче 5-го тура РПЛ с «Уфой» (21 августа, 18:00) с серьезными проблемами.
«Парфенов снова докажет «Спартаку», что он хороший тренер — в Туле будет ничья». Ловчев — о матче 5-го тура РПЛ
для «Плеймейкера» шансы соперников в матче Российской Премьер-Лиги «Арсенал» – «Спартак» (21 августа, 16:00).
Поквитались с Францией за мужской финал Олимпиады! Как наши волейболистки начали чемпионат Европы
В стартовом матче европейского первенства по волейболу в Белграде наша женская сборная под руководством Серджо Бузато в четырех сетах переиграла француженок.
«Финал чемпионата России по олимпийской системе — это здорово». Вице-чемпионка Токио-2020 — о новом баскетбольном сезоне
Серебряный призер минувшей Олимпиады по баскетболу 3х3 Юлия Козик поделилась с «Плеймейкером» ожиданиями от нового сезона, в котором ей, как и раньше, предстоит защищать цвета курского «Динамо».
Шотландия от нас убегает, Австрия — догоняет. Россия продолжает падение в рейтинге УЕФА
Положении России в таблице клубных коэффициентов УЕФА ухудшилось несмотря на то, что на неделе наши представители не играли в еврокубках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика