Карло Анчелотти прокомментировал слухи относительно трансфера Мбаппе в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает бессмысленным обсуждать в раздевалке возможный трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я не знаю, меня не волнует, что будет до закрытия трансферного окна. У нас хороший и сильный состав. Я рад, что могу с ним работать.

Естественно, в раздевалке трансферы не обсуждаются. Речь идет о предстоящих матчах, наша команда думает о подготовке к играм, о создании хорошей атмосферы. И теперь она у нас есть, - цитирует Анчелотти ESPN.

Ранее сообщалось, что «Реал» может приобрести Мбаппе в течение летнего трансферного окна.