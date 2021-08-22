Владислав Яковлев: Мы сделаем все возможное, чтобы увезти из Питера три очка

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев прокомментировал свое выступление в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги с «Ахматом» (2: 0). Напомним, 19-летний нападающий открыл счет в этой встрече.

«Все в ЦСКА хвалили, подбадривали и поздравляли с первым голом. Федю Чалова сразу поблагодарил, отличный пас, оставалось только замкнуть. Было очень приятно услышать, как скандировали мое имя, большое спасибо фанатам. Не знаю, как описать это чувство, но это было круто.

Когда дело доходит до борьбы за позицию в ЦСКА, молодому игроку нужна конкуренция, чтобы расти. Это хорошо. Матч с «Зенитом»? Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы победить. Постараемся взять три очка из Санкт-Петербурга. Посмотрим», - сказал Яковлев в интервью пресс-службе ЦСКА.