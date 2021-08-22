Агент Лахтер - об Игнатьеве: Сопляк из Красноярского края рассказывает сколько он должен получать

Футбольный агент Деннис Лахтеррассказал выразил мнение о форварде казанского «Рубина» Иване Игнатьеве.

«Думаю, Игнатьев закончил, для меня это очевидно. Очень наглый высокомерный тип.Мне не нравится, когда сопляки, которых нашли где-то в Красноярском крае, начинают рассказывать, сколько они должны получать», - приводит слова Лахтера «Матч ТВ».

Напомним, что Игнатьев из-за разногласий по сумме нового контракта в январе 2020 года покинул «Краснодар» и перешел в «Рубин» за компенсацию в размере 7 миллионов евро. Всего за казанский клуб он сыграл 33 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Действующее соглашение нападающего рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 2,8 миллиона евро.

За молодежную сборную России Иван провел 12 встреч, отличившись одним мячом.