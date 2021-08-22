Мостовой считает, что «Локомотив» и «Краснодар» – две равные команды с нестабильной игрой

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» в рамках пятого тура чемпионата России.

«На мой взгляд, встречаются две равные команды с нестабильной игрой. Оба соперника часто пропускают и теряют моменты на ровном месте. Я думаю, будет ничейный исход, который может устроить всех», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт.ру».

Матч «Локомотив» - «Краснодар» состоится сегодня, 22 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

После четырех туров в РПЛ «Локомотив» с восемью очками расположился на шестой позиции турнирной таблицы. «Краснодар» находится на девятой строчке, имея в своем активе шесть очков.