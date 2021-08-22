Мемфис Депай: Не могу быть доволен, поскольку команда не смогла победить

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай прокомментировал результат матча 2-го тура Примеры с «Атлетиком». Встреча завершилась со счетом 1:1, и Депай стал автором единственного гола каталонцев. Этот гол стал дебютным для представителя Нидерландов в новом клубе.

«Здорово, что нам удалось забить. Но я расстроен результатом. В общем, есть двоякие ощущения. Я не могу полностью насладиться своим голом, потому что мы не набрали три очка.

Матч получился тяжелым, но забить, конечно, неплохо. Надеюсь, что в ближайшее время смогу забить больше голов», - цитирует Депая пресс-служба «Барселоны».

В матче первого круга «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 4:2. В следующем туре каталонский клуб сыграет с «Хетафе». Матч состоится 29 августа, начало в 18:00 мск.