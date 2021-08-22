Иван Новосельцев: «Арсенал» был ближе к победе, чем «Спартак»

Защитник «Арсенала» Иван Новосельцев поделился своим мнением о матче 5-го тура РПЛ, в котором «оружейники» дома сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).

«Получился интересный поединок. Думаю, фанатам это понравилось.

У «Спартака» хорошие, качественные исполнители, поэтому они настроились на тяжелый матч. Так и случилось на практике. Нам было нелегко, но они не создали большого количества моментов у наших ворот. Более того, если посмотреть на моменты, то, наверное, мы были ближе к победе. Нам нужно продолжать работать, выкладываться на полную, и результат обязательно будет», - сказал Новосельцев в интервью Sport24.

После матча пятого тура «Арсенал» расположился на 12 месте с четырьмя очками, в то время как «Спартак» с семью очками остался на восьмой строчке.