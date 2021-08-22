Сульшер надеется, что Погба останется в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба не покинет команду в летнее трансферное окно.

«Я ожидаю, что Погба будет здесь, когда наступит 1 сентября. Неважно, какой контракт на пять лет или один год. Когда вы подписываете контракт с «Манчестер Юнайтед», вы должны принять вызов и работать на постоянном уровне.

Погба наслаждается игрой в «Манчестер Юнайтед». Я много раз говорил, что моя работа - получить максимум от Поля, Бруно и остальных очень хороших игроков, которые есть в нашей команде», - цитирует Goal.com Сульшера.

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года. Полузащитник выступает за «красных дьяволов» с 2016 года. За это время он успел провести более 150 матчей и забить 28 голов за английский клуб.