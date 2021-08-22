«Барселона» хочет приобрести форварда «Севильи» де Йонга

Нападающий «Севильи» Люк де Йонг входит в сферу интересов «Барселоны».

По информации Sport.es, каталонский клуб рассматривает подписание 30-летнего нидерландца в качестве усиления своей атакующей линии после ухода Лионеля Месси.

Отметим, что форвард находится в хороших отношениях с главным тренером «сине-гранатовых» Рональдом Куманом. Помимо каталонцев, на игрока претендуют «Вест Хэм» и ПСВ.

Де Йонг выступает за «Севилью» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 94 матча, забил 19 голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в десять миллионов евро.

Также в своей карьере нападающий защищал цвета менхенгладбахской «Боруссии», «Ньюкасла», «Твенте», ПСВ и «Де Графсхапа».